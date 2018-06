"Lottiamo insieme": musica, spettacoli, raccolta fondi per il polo oncologico dell'Agro

Il 16 giugno è il giorno della mobilitazione e della raccolta fondi per il reparto di onco-ematologia dell’Ospedale Andrea Tortora di Pagani. Saranno coinvolte Nocera Inferiore e la vicina Roccapiemonte: la gara di solidarietà servirà a sostenere il polo oncologico di Pagani, una della realtà più efficienti e organizzate dell’intera Asl Salerno, fiore all’occhiello della sanità provinciale.

Le protagoniste

Il progetto di solidarietà pro oncologia nasce dal desiderio di una giovane nocerina, collaboratrice della testata giornalistica on line Rta Live, Sonia Angrisani, che perse il papà proprio a causa di una patologia neoplastica. Ad affiancare ed a sostenere Sonia in questo ambizioso progetto ci saranno due associazioni: “Giovani D’Oggi”, presieduta dall’avvocato nocerino Alfonso Romano e “Le Philanthrope” guidata dalla giornalista Luisa Trezza.

Il programma

La giornata di solidarietà, che si svolgerà sabato 16 giugno a Nocera Inferiore, gode del patrocinio e della collaborazione del Polo Oncologico di Pagani, grazie al sostegno ricevuto dal direttore sanitario Dott.Mario Salucci e dal Dott.Catello Califano, direttore dell’unità operativa complessa, e del Comune di Nocera Inferiore. I volontari scenderanno in piazza sabato 16 giugno, nel tardo pomeriggio saranno allestiti due stand, uno in piazza Diaz e l’altro in piazzetta Petrosini. A chi effettuerà una donazione sarà consegnata una piantina di fiori, simbolo di lotta e di speranza per quanti stanno combattendo contro la malattia. Ad affiancare i volontari anche gli animatori della Max Party che regaleranno sorrisi e divertimento a tutti i bambini.

Spettacoli

In serata, nell’atrio del Comune di Nocera, si svolgerà una manifestazione di supporto all’insegna della musica e della danza. Si esibiranno

Chiara Ranieri, Influssi55, Daemon, gli Scomposti, Chiara Scoppetta, Maria Chiara De Matteo, Maria Luisa Ragone e le scuole di danza New Academy fitness, Officina delle Arti , Pepitas di Maria Ferrara e Scuola di Danza Sakura Club con la partecipazione di Domenico Cappuccio, scrittore e poeta emergente nocerino. “Noi figli di genitori malati di cancro - scrivono Luisa Trezza e Sonia Angrisani - viviamo in prima persona la malattia, gli effetti devastanti non li sentiamo sul nostro corpo, ma li percepiamo nella nostra anima. Accudiamo i nostri genitori nella terapia e nella difficile riconquista di una normalità familiare"