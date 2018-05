"Spassatiempo" al Teatro Nuovo, il 12 e 13 maggio

Sabato 12 maggio alle ore 21 e domenica 13 maggio alle 19, al Teatro Nuovo, va in scena "Spassatiempo", recital in forma di teatro-canzone interpretato da Lino Volpe, affermato autore ed interprete teatrale, grande esperto musicale.

La trama

Spassatiempo, è uno spettacolo a base di emozioni e sorrisi: novanta minuti tra la grande tradizione della Canzone Classica napoletana e i proverbiali racconti di Lino Volpe. Teatro canzone in una formula ampiamente collaudata e ospitata da prestigiosi teatri in tutta Italia. Uno show che offre uno sguardo beffardo e appassionato sui nostri vizi e sulle nostre virtù, un viaggio tra ieri e oggi, a base di aneddoti e melodia.

Ad accompagnare Volpe ci saranno Franco Ponzo alle chitarre, Emidio Ausiello alle percussione, Eduardo Robbio al mandolino. Lino Volpe eseguirà un sentito omaggio a Mario, poeta e autore di indimenticabili canzoni come Tammurriata Nera, Santa Lucia Luntana. Saranno inoltre in scaletta autentici capolavori della canzone umoristica: Ninì Tirabusciò, Dove sta Zaza’?, ‘A Casciaforte, che si aggiungeranno agli immancabili classici di Salvatore di Giacomo, Ernesto Murolo, e Libero Bovio.