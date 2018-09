Speleomusical nelle Grotte di Pertosa, il 15 settembre

Ritorna il suggestivo Speleomusical “Cave of Spirits” nelle Grotte di Pertosa, il 15 settembre. Si tratta di un'appassionante storia d'amore e nello stesso tempo di un viaggio spirituale al centro della grotta. Lo spettacolo è messo in scena dai Grieco Brothers e unisce attori, colonna sonora, immagini, video, luci, colori.

Il tema

Il filo conduttore è la storia d'amore tra due elfi, Kirk ed Elanor, separati da un terribile terremoto. Nel loro vagare, Elanor e Kirk conducono gli spettatori in un viaggio spirituale nei meandri della grotta. Sarà ripercorsa la storia attraverso il Ponte del Tempo ed i visitatori saranno immersi nella grandezza della natura ipogea, incontrando lo Spirito della Grotta e quelli dell’acqua, gli abitanti di un antico villaggio palafitticolo e ancora Odisseo, Dante, i rifugiati ebrei e Freud, per un viaggio in parallelo al centro della terra e nelle profondità dell’anima.

Info utili

Spettacoli ogni ora dalle 18.30 alle 21.30.