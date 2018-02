"Attraverso il cappello": spettacolo di magia al Terzo Tempo Village

L'immancabile cilindro, le palline colorate, una spolverata di fantasia: tutto pronto al Terzo Tempo Village per lo spettacolo di magia "Attraverso il cappello", in programma il 4 marzo alle ore 17. Riservato ai bambini, in particolare a quelli che volano sulle ali della fantasia, l'evento è ideato da Gianni D'Amato, organizzato dalla Compagnia Le Ombre.