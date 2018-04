"Il mestiere più antico del mondo": lo spettacolo teatrale arriva a Salerno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Venerdi 20 Aprile 2018, alle ore 20.00, presso la Chiesa di Sant’Apollonia a Salerno, il Comitato cittadino Nascere a Salerno, in collaborazione con l’ Associazione di promozione sociale Carapace, vi aspetta per lo spettacolo di Gabriella Pacini (ostetrica romana), con Laura Nardi e la regia di Armando Pinheiro. Anna è un ostetrica di 45 anni che “fa “ partorire in ospedale le donne da 25 anni. Sottopone le partorienti alle pratiche ospedaliere “di routine” senza mai mettere in dubbio il limite tra controllo medico e sadismo. Ma Anna un figlio non lo ha mai avuto, perché su quel lettino da parto non ci si è mai voluta mettere… Il Mestiere più antico del mondo non è solo uno spettacolo contro la violenza nel parto, ma contro la violenza sulla donna, esercitata e legittimata proprio quando essa è più indifesa, spaventata e vulnerabile. Gabriella Pacini ci restituisce con il suo testo uno spaccato veritiero e crudele degli abusi che le donne subiscono all’interno del sistema sanitario durante il parto. Uno spettacolo importante per le donne, per gli uomini che lo accompagnano e sostengono, e per le ostetriche che vogliono sottrarsi alle regole e logiche delle strutture sanitarie. È questo il motivo per cui il Comitato Cittadino Nascere a Salerno lo ha voluto fortemente in città. Il Comitato si è costituito un paio di anni fa dall’incontro di un gruppo di madri per sostenere i diritti delle donne e dei bambini intorno al percorso nascita. L’ obiettivo fondamentale è quello di diffondere una corretta informazione e cultura su parto e gravidanza fisiologici, sostenendo la totale applicazione del principio di autodeterminazione delle donne e della loro libertà di scelta.