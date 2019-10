Spettacolo teatrale "Sogno"

Nel quadro delle iniziative che qurta rassegna teatrale "IN SCENA STASERA", Il teatro “Zaccaria” che nasce con la voglia di mettere in scena in maniera “amatoriale” le emozioni, i sogni e tutti gli aspetti della vita di ogni giorno, dove un gruppo di amici ha sposato questo progetto ed insieme hanno deciso di mettere in scena uno spettacolo diverso nel suo genere, “Sogno”

Velatamente un omaggio al mimo di tutti i tempi Charlie Chaplin, “Sogno” vuole essere il racconto di una storia attraverso l’arte della mimica come linguaggio. Un racconto in cui la musica e la danza diventano gli elementi caratterizzanti sulla scena, dove gli attori recitano senza parlare, accompagnati da un “mimo parlante” che farà immergere gli spettatori in un sogno appunto fatto di poesia e dolcezza, emozione profonda, tenerezza ma anche tanta ilarità

Un racconto muto, nell’era della comunicazione, che vuole essere uno strumento altamente comunicativo perché è sempre forte il desiderio di sognare e lasciare per un attimo da parte le tristezze della vita.