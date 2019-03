Cinema, cibo, musica, cultura: a Salerno nasce Spirits

A Salerno nasce Spirits, "format autonomo e autofinanziato - precisano gli ideatori - senza finanziamenti pubblici e privati", la prima mini rassegna ospitata in sei tappe al "Cibarti", voluta per restituire dignità culturale alla movida. L'obiettivo è una promessa, un impegno: "Mai più alcolificio". Spirits (direttore artistico Barbara Cangiano) nasce per il commercio di vicinato, a partire dall'artigianato; crea un contenitore culturale, un... cocktail a base di commercio, cinema, contaminazioni. La rassegna - sei tappe in cinque settimane, gli ultimi due eventi ravvicinati ad aprile - chiama a raccolta scrittori, intellettuali e giornalisti per discutere del rapporto tra arte, cibo, cinema, vino, alcolici e letteratura.

L'esperimento sociale

La mini rassegna è curata dal direttore artistico Barbara Cangiano e ha come direttore organizzativo Nunzio Adamo, patron del Cibarti di via Mercanti. Ogni talk sarà accompagnato da degustazioni enogastronomiche. Adamo commenta: "Termine movida travisato negli ultimi anni: musicisti, registi e artisti madrileni lo utilizzarono per dare una svolta alla vita notturna. Movida non visto come alcolificio ma come fermento culturale, vita notturna e laboriosa, letteratura, arte, pittura, musica, condivisione di conoscenza, trasmissione di saperi, insomma cultura. Noi cerchiamo di dare una chiave diversa alla movida che a Salerno è intesa solo come divertimento". "Rassegna autofinanziata - precisa il direttore artistico, la giornalista Barbara Cangiano. Non ci sono sponsor pubblici nè privati. C'è stato un periodo buio che ha portato molti ad inventarsi la professione senza averne le competenze. Abbiamo assistitito ad un alcolificio: risse, schiamazzi, età dei consumatori che si è abbassata. Il nostro è un esperimento sociale: linguaggio di giovani per giovani, autori conosciuti dai giovani ed apprezzati, temi importanti ma trattati anche in modo più frivolo".

Il saluto istituzionale

"Fare rete e portare iniziative culturali: è questo l'obiettivo di Spirits - ha detto l'assessore al commercio Dario Loffredo che ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione - Il Cibarti è un locale simbolo e attraverso imprenditori illuminati spieghiamo che la musica non è rumore ma vanno seguite regole e decoro. Spieghiamo che ci sono tante forme di arte: pittura, scultura. Ieri abbiamo presentato Salerno Suona, oggi Spirits. Non è vero che i gestori dei locali non sono maturi per recepire una svolta culturale: chiedono solo regole certe agli amministratori e anche un po' di comprensione ai residenti. Loro sanno che si può fare un evento per un buon aperitivo dalle 19 alle 23.30 ma diventano anche presidio di legalità e sentinella sul territorio. Ci sono pace sociale, armonia, eleganza, antidoti alla delinquenza becera. Oggi il commercio è cambiato, non c'è più quello stanziale. Cibarti ad esempio propone in questo momento qualcosa in più. I commercianti sanno che devono mettersi al passo con i tempi e il Comune sa che deve intervenire con la sburocratizzazione e più parcheggi auto".

Il programma

Si comincia venerdì 8 marzo, ore 19, al Cibarti. Il tema della serata sarà "Maradona mon amour". Marco Ciriello in dialogo con Sergio Mari. Seguiranno cinque incontri sempre al Cibarti e sempre alle ore 19. Venerdì 15 marzo, "Il mondo antico in un bicchiere". Bruno Di Pietro in dialogo con Barbara Cangiano. Giovedì 21 marzo, "Il raggio liquido. I cocktail icone del cinema". Gino Frezza in dialogo con Alfonso Amendola. Giovedì 28 marzo, "Ubriaconi, poeti e naviganti". Amleto De Silva in dialogo con Serena Talento. Giovedi 4 aprile, "Io, Gomorra e Liberato". Gianni Valentino in dialogo con Carlo Pecoraro e Mario Maysse. Sabato 6 aprile, "Luca Camberlingo. That’s cinema". In dialogo con Clemy De Maio.