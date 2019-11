Il giorno del sí: a Salerno ritorna "Sposi ma non solo"

Idee, bouquet, fotografie, banchetti, la cornice del giorno piú bello per una coppia: torna a Salerno "Sposi ma non solo”, la grande fiera espositiva dedicata al momento del fatidico sí.

L'esposizione

Nei due padiglioni fieristici – che si estendono per circa 4.000 mq e che saranno aperti al Polo fieristico del Centro Agroalimentare di Salerno fino al 10 novembre – circa 80 aziende si metteranno in vetrina per un pubblico mirato e interessato alle proposte di attività commerciali ed artigianali e dei tanti professionisti del wedding. Al taglio del nastro hanno partecipato anche giocatori della Salernitana.

Il programma

La quattro giorni di “Sposi ma non solo” sarà ricca di eventi dedicati al mondo delle cerimonie e non solo: dal consueto appuntamento con il concorso “Miss Sposi ma non solo” a cui, quest’anno, si affiancherà anche “Mister Sposi ma non solo” passando per “Junior chef”, i défilé degli atelier e i numerosi workshop, finendo alle audizioni per il “Festival del mare”.

Info utili

Il salone sarà aperto al pubblico anche venerdì dalle 17.00 alle 22.00, sabato e domenica sarà osservato l'orario continuato dalle 10.30 alle 22.00. Sarà previsto un biglietto di ingresso di 5 euro dalle ore 17.

La foto che pubblichiamo è di archivio.