A Salerno torna "Sposi ma non solo": ecco il programma

Dall'8 all'11 novembre, presso i padiglioni fieristici del Centro Agroalimentare di Salerno, andrà in scena la 25esima edizione di "Sposi ma non solo", il più importante salone espositivo della provincia dedicato alle piccole e grandi cerimonie. I futuri sposi potranno conoscere le novità del mercato delle cerimonie. La fiera è dedicata anche a chi si prepara ad organizzare una festa importante: dagli abiti da cerimonia alle foto, dagli arredamenti alle liste nozze, dai viaggi ai banchetti nuziali.

I numeri

Circa 80 aziende in vetrina per un pubblico mirato ed interessato alle proposte di attività commerciali ed artigianali e dei tanti professionisti del wedding. 4.000 mq di esposizione distribuiti su due padiglioni, 2.000 posti auto. Tutte le sere defilè di abiti da sposi e cerimonia con importanti case di moda del settore.

Info utili

Il salone sarà aperto al pubblico giovedì e venerdì dalle 17.00 alle 22.00, sabato e domenica si osserverà l’orario continuato dalle 10.30 alle 22.00. L’ingresso è gratuito, escluso la domenica dalle 17,00 alle 22,00. Per accedere gratuitamente alla manifestazione occorre consegnare compilato l’invito che è possibile scaricare dal sito internet www.sposimanonsolo.it . Per chi non ne è in possesso, basta registrarsi al banco reception all’ingresso della fiera. Per le ultime cinque ore della fiera, sarà previsto un biglietto di ingresso di 5 euro per consegnare alle aziende espositrici un pubblico maggiormente mirato ed interessato. L'evento è organizzato da Jolly Animation Group e ha il patrocinio del Comune di Salerno.