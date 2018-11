Piccoli stilisti a La Fabbrica di Salerno: ecco il programma

Ago, filo e fantasia a La Fabbrica di Salerno. Da venerdì 23 a domenica 25 novembre, nell'area intrattenimento, gli animatori attenderanno i bambini dalle ore 17.30 alle 20.30 per un laboratorio creativo. Saranno realizzati tantissimi oggetti con svariate stoffe. Il laboratorio si chiama "Make your style" e consentirà ai partecipanti di diventare stilisti per un giorno.