"La storia, le storie": Stati generali della letteratura del Sud

"La storia, le storie" è il tema della terza edizione degli Stati generali della letteratura del Sud, approfondimento promosso dal festival Salerno Leteratura. Sarà un evento itinerante, perché si svolgerà a Salerno, Cetara e Potenza e renderà omaggio a Matera 2019. Incontri, dibattiti, reading e spettacoli serviranno ad interrogarsi sul tema di una narrazione che dura tutto l'anno.

Il saluto delle istituzioni

"Stabilisce un raccordo forte e continuo con gli appassionati di Salerno Letteratura - dice Ermanno Guerra, presidente della Commissione cultura del Comune di Salerno - e offre ai nostri cittadini altri appuntamenti importanti in questa città che si presenta in questo periodo particolarmente attraente, attraverso Luci d'Artista".

La presentazione

"Siamo alla terza edizione, che si svolge all'insegna di una collaborazione con la Notte Bianca di Potenza e in collaborazione con Matera capitale della cultura - dice il direttore organizzativo Ines Mainieri - Dopo Pollica-Acciaroli, sede degli incontri dedicati a continuità-rottura e realtà-invenzione,, guardiamo anche alla costiera amalfitana e lo scenario sarà la torre vicereale di Cetara". La cittadina della costiera rappresentata in conferenza stampa, a Palazzo Sant'Agostino, dall'assessore alla cultura, Angela Speranza. "Centrato l'obiettivo, lo dimostrano i numeri, le presenze, il pubblico - ha commentato - Cetara sposa questa esperienza e ospita i grandi autori della cultura moderna".

Il tema

Francesco Durante, direttore artistico, si è soffermato sulla scelta del tema, sulle sinergie create e da creare, spalancando una finestra sulla edizione di Salerno Letteratura, nel 2019. "Siamo abituati al Sud a procedere talvolta in ordine sparso e invece in questa nostra iniziativa c'è la capacitá di raccordare esperienze del Meridione d'Italia condividendo riflessioni su questo grande patrimonio - ha detto -. Il tema è "la storia e le storie". La storia è il filtro, declinata in tutte le sue forme: il passato, ad esempio con un libro sul Fascismo, ma anche l'indagine sul presente, una trattazione minuta su una delle parti critiche del nostro territorio, il Vesuvio, che conserva una natura distruttiva ma anche fecondante. Ci sará dislocazione ad oriente e ad occidente. Cetara e la costiera, infatti, sono motivi forti per venire a Salerno. Il programma è molto corposo e si avvale di una forte collaborazione con le università. Tra gli scrittori, anche Forgione che è il personaggio del momento, autore di un libro che è un raggelante referto di come vive la nuova generazione e racconta dei giovani che lasciano la propria terra e vanno all'estero. L'anno prossimo, a giugno 2019, il programma sarà ancora più attraente. Sono appena tornato da New York, ho partecipato ad un consesso mondiale di scrittori. Ho parlato con alcuni relatori e sono entusiasti di partecipare a Salerno Letteratura".

I protagonisti

Tra gli eventi in programma, giovedì 8 novembre alle 21, presso il Museo nazionale archeologico Dinu Adamesteanu di Potenza, concerto/ reading per Gilda Mignonette con Alessio Arena, autore di “La notte non vuole venire” (Fandango), voce narrante e cantante, accompagnato dai musicisti Arcangelo Caso e Giovanni Sanarico. L'artista napoletano ha scritto un romanzo liberamente ispirato alla vita di Griselda Andreatini, in arte Gilda Mignonette, “la regina degli emigranti” che tra gli anni Venti e i Cinquanta incantò New York con la sua splendida voce, incidendo capolavori della canzone come 'A cartulina e Napule. Venerdì 9, (ore 21) sempre al Museo nazionale archeologico di Potenza, ci sarà il racconto/recital di Pasquale Scialò, autore di “Storia della canzone napoletana” (Neri Pozza) con il trio musicale Suonno d'ajere (Irene Scarpato, voce; Gian Marco Libeccio, chitarra; Marcello Gentile, mandolino). Coprendo poco più di un secolo, dal 1824 al 1931, la storia di Scialò ricostruisce il lungo percorso che dalle raccolte di materiali popolari porta alla canzone d'autore napoletana. In contemporanea (ore 21, Salone dei Marmi di Palazzo di Città, Salerno), incontro con Antonio Scurati, autore di “M. Il figlio del secolo” (Bompiani), un'autobiografia immaginaria di Benito Mussolini per raccontare l'Italia di oggi. Ex leader socialista cacciato dal partito, agitatore politico indefesso e direttore di un piccolo giornale di opposizione, sarebbe un personaggio da romanzo se non fosse l'uomo che più di ogni altro ha marchiato a sangue la realtà, il corpo dell'Italia, nella storia e nella cronaca, nella tragedia e nella farsa. La saggistica ha finora dissezionato ogni aspetto della vita di Mussolini. Nessuno però ne aveva mai trattato la parabola politica, umana, esistenziale, come se si trattasse di un romanzo, in cui di inventato non c'è assolutamente nulla. Sabato 10, alle 21.30, presso gli spazi della Fondazione Menna di Salerno, incontro con Paolo Macry, autore di “Napoli, nostalgia di domani” (Il Mulino). Conduce Gennaro Carillo. Di Napoli Macry tocca le nervature profonde, ripercorre i segni di un tessuto urbano bimillenario, i comportamenti di lungo periodo della popolazione. Insegue le fratture drammatiche della storia, le esperienze politiche che l'hanno segnata, fino alle vicende di tre sindaci-sovrano: Lauro, Bassolino e de Magistris. Domenica 11, ore 19.30, Fondazione Menna, Salerno, il protagonista sarà Alessio Forgione, autore di “Napoli mon amour” (NN). Conduce Francesco Durante. Forgione, che oggi lavora in un pub a Londra, racconta una Napoli afosa e livida di pioggia, cinerea come la Hiroshima del film, e una generazione, la sua, costretta alla fuga. Con una lingua incalzante, sonora, intessuta di tenerezza, firma un romanzo di formazione lucido e a tratti febbrile.

Gli altri appuntamenti

La quattro giorni degli Stati generali della letteratura del Sud comincia giovedì 8 novemvbre a Potenza (ore 18, Museo nazionale archeologico Dinu Adamesteanu) con la lectio di Gennaro Carillo su “Vico: il mito dell'origine e il mondo barbaro”. Alle 19, nello stesso spazio, “Dell'esordire”, conversazione con Gaetano Cappelli, in occasione della ripubblicazione del suo romanzo “Floppy disk” (Marsilio). Con l'autore ci saranno Paolo Albano e Francesco Durante. Venerdì 9 novembre, alle 15.30 (Istituto Leonardo Da Vinci, Potenza), incontro con Giuseppe Lupo, autore di “L'americano di Celenne” (Marsilio) che parlerà del suo libro ai ragazzi del progetto Erasmus, prima di rivolgersi a una platea di appassionati, alle 18, al Museo nazionale archeologico, in compagnia di Simona Bonito. Alle 19 il Museo accoglierà Carmine Abate, autore di “Le rughe del sorriso” (Mondadori). A seguire reading-concerto ispirato al romanzo, con la voce narrante dell'autore e la musica di Cataldo Perri (chitarra battente e voce), Piero Gallina (violino e lira calabrese), Enzo Naccarato (fisarmonica) e Checco Pallone (chitarra e tamburello). Sabato 10, alle 11, presso la Torre Vicereale di Cetara, tavola rotonda sul pensiero e l'opera di Giuseppe Galasso con la partecipazione di Emma Giammattei, Paolo Macry, Sebastiano Martelli, Aurelio Musi, Nunzio Ruggiero. Alle 12.30, sarà invece la volta di Maria Pace Ottieri, autrice de “Il Vesuvio universale” (Einaudi). Conduce Emma Giammattei. Nel pomeriggio (ore 17.30), la sala polifunzionale Benincasa aprirà le porte a Gaetano Cappelli, autore di “Floppy disk” (Marsilio). Conduce Francesco Durante. Alle 18.30, la lectio di Gennaro Carillo su Vico, mentre alle 19.30, Carmine Abate presenterà, in compagnia di Francesco Durante, “Le rughe del sorriso” (Mondadori). Domenica 11 si parte da Cetara (ore 11, Torre Vicereale) con Emma Giammattei, curatrice con Emanuela Bufacchi di “Potere, prestigio, servizio. Per una storia delle èlites femminili a Napoli 1861-1943” (Guida). Conduce Rosa Giulio. Alle 18, nella sala polifunzionale Benincasa, racconto-recital di Pasquale Scialò, mentre alle 19, al Museo nazionale di Potenza Simona Bonito presenterà “Il Vesuvio universale” (Einaudi) di Maria Pace Ottieri. Gran finale alle 21, al teatro Genovesi di Salerno, con il concerto-reading per Gilda Mignonette con Alessio Arena, in collaborazione con la compagnia dell'Eclissi.