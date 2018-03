Ape car, musica, divertimento: Street Food in Costiera Amalfitana

Ape car, coinvolgimento dei ristoratori della zona, profumo di limoni, pietanze gustose, tanta musica live. Tutto pronto per lo Street Food di Positano, in programma il 14 aprile in via dei Mulini, dalle ore 19. L'evento è giunto alla sua quarta edizione e viene ospitato in una location magica e suggestiva come la costiera amalfitana. L'organizzazione è affidata alla Pro Loco di Positano, nell’incantevole cornice di uno dei gioielli più belli della costiera. Ci sarà anche la possibilità di ammirare performance artistiche, musicali e teatrali.