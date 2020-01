Swing solidale a "Casa di Andrea": ecco la data

Torna l'appuntamento mensile con We Swing a casa di Andrea per una serata solidale a ritmo di Lindy Hop. Tutti i ballerini di lindy hop, da quello più esperto a quello che ha appena iniziato a muovere i primi passi, sono invitati a scatenarsi sulla pista di A Casa di Andrea - Los Varanos Hermanos.

Info utili

Appuntamento in programma il 16 gennaio dalle ore 21.30: swing dj set, vintage corner a cura di "Be-old Vintage clothes" , photoboot corner e allestimenti by Maison Babilou, vintage & Retrò Weddings, a Torrione, in via Posidonia 153. Il contributo solidale (più tessera OneLove) è 10 euro, contributo solidale ridotto 5 euro. L'ingresso è riservato ai soli Soci. E' possibile sottoscrivere la tessera Socio all'ingresso. Il ricavato totale di ogni evento dell'Associazione Onlus A Casa di Andrea - Los Varanos Hermanos" viene impiegato a favore dei progetti solidali in corso.