Al teatro si balla il tango: prima lezione lunedì 12 marzo

Al Teatro Nuovo di Salerno, a partire da lunedì 12 marzo alle ore 20.15, prenderà il via il nuovo corso di Tango, denominato "Primi Passi". E' rivolto a chi non si è ancora cimentato con lo straordinario ballo argentino che affascina anche tantissimi giovani, unisce arte, tecnica e socialità e nel 2009 è stato dichiarato patrimonio immateriale dell'umanità. Il corso di tango proseguirà tutti i lunedì. Si bissa anche il mercoledì, due volte al mese. L'organizzazione è a cura dell'associazione "Pura Clase Tango". Non è necessario partecipare in coppia. E' gradita la prenotazione al numero telefonico 3317836506.