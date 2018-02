"Tango" al Festival Teatro XS Città di Salerno, il 18 febbraio

Domenica 18 febbraio, alle ore 19, la Compagnia La Corte dei Folli di Fossano rappresenterà "Tango" sul palco del Teatro Genovesi di Salerno. La seconda tappa del Festival Teatro XS Città di Salerno è dedicata al testo di Francesca Zanni, riletto dalla regia di Pinuccio Bellone. In scena, due vite scorrono parallele. Il Festival è organizzato dalla Compagnia dell’Eclissi, diretta da Enzo Tota, con il patrocinio dell'Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Genovesi – Da Vinci”, guidato dal dirigente Nicola Annunziata, il sostegno delle Soroptimist Club Sezione Salerno, il patrocinio del Comune di Salerno e il sostegno della U.I.L.T. Campania.

La trama

In un ambiente unico, un uomo e una donna raccontano la loro storia parlando direttamente al pubblico. Non parlano mai tra di loro, ma condividono la forza della giovinezza, l'orrore per la perdita dell'identità e la passione per il tango. I loro monologhi s’intrecciano e il loro racconto a volte sembra combaciare: si capisce che le loro vite scorrono parallele e stranamente incrociate, ma fino all’ultimo istante non sarà svelato qual è il nodo che le unisce. I due personaggi appartengono a due periodi storici diversi, ma stanno raccontando la stessa storia. Solo nel finale si guarderanno finalmente negli occhi e si “parleranno” per la prima volta, ballando insieme un simbolico tango.