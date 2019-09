Milonghe e tanda: raduno di tango a Salerno

Milonghe, stage e tanto divertimento: sbarca in via Allende, il 20 e 21 settembre, il “Salerno Tango Meet”, un incontro tra amici che condividono la passione per il Tango. In programma classi e seminari guidati dai maestri, stages, milonghe pomeridiane e notturne.

I partecipanti saranno seguiti dai maestri Irina Samoilova e Artem Luchin, Oxana Matskevich e Vincenzo Caiazzo, Roberta Melella e Donato Coppola, Marcella Monaco e Alessandro Cavallaro. Alla consolle Gabriella Ceccherini (La Gabrytdj), Valentina Ialacci, Patty Galvani, Franco Gabriele Falcone. Orchestra Libertango Ensamble.

Programma Milonghe

Il 20 settembre Milonga pomeridiana dalle 15:30 alle 20:15 “Saint Joseph Resort”: alle ore 19 ultime tandas sulla battigia (ci si sposta in riva al mare: no scarpe - Spritz e babà) Musicalizador: Franco Gabriele Falcone. Milonga “Saint Joseph” dalle 22:00 alle 2, dalle 23:30 alle 00:30 - "Tango en Vivo" - “Libertango Ensable", alle ore 01:00 - Show dei Maestri - Musicalizador: Gabriella Ceccherini. Il 21 settembre, Milonga pomeridiana dalle 15:30 alle 20:15 "Saint Joseph Resort", alle ore 19 ultime tandas sulla battigia (ci si sposta in riva al mare: no scarpe - Spritz e babà) - Musicalizador: Milonga “San Matteo” dalle 22:00 alle 02:00. Dalle 23:30 alle 00:30 - "Tango en Vivo" - “Libertango Ensable". Ore 24, Tanda guardando i fuochi di San Matteo. Ore 1, Show dei Maestri Musicalizador: Patty Galvani. Il 22 settembre, “Saint Joseph Hotel” Milonga despedita dalle ore 15 alle 21 (Spritz e babà) Musicalizador: Valentina Ialacci



Info utili

E' possibile informazioni contattando l'indirizzo e-mail - info@salernotangomeet.it oppure il numero telefonico 3468622223. Costi: Pacchetto Full (Pacchetto rosso) 150,00 euro a persona in camera doppia include: soggiorno e prima colazione per due notti (venerdi 20/09 e sabato 21/09) più tre stage di tango (da scegliere in programma) per complessive 4 ore e mezza. Uno stage con ogni coppia di Maestri. Tutte le milonghe pomeridiane e serali. Utilizzo delle attrezzature della struttura “Saint Joseph Resort”. Possibilità di pranzare e cenare nella struttura al costo di euro 15 per ogni pranzo o cena a persona (menu tre portate - convezione Tangheri servizio al tavolo no buffet).