Tatuaggi e beneficenza: "Follow Your Art", il 2 settembre, a Nocera Inferiore

Un patto sociale per rinascere nelle zone più difficili dell'Agro nocerino sarnese. Questo l'obiettivo di "Follow Your Art", la manifestazione dedicata al mondo dello "street style" in programma a Nocera Inferiore il prossimo 2 settembre presso la struttura de "La Collina". L'evento , organizzato da Gaetano Guerra, 26enne tatuatore, intende unire i tanti giovani del territorio che vogliano riscattarsi attraverso una delle arti più in voga.

La presentazione



"Sarà un modo per poter unire le forze di un momento che in provincia di Salerno conta tanti affezionati tra addetti ai lavori e semplici appassionati", ha detto Guerra. Ricco il parterre di ospiti, a partire da Fabio Musta alla consolle, che ha collaborato anche con Rocco Hunt e Clementino. Ma la punta di diamante è rappresentata dalle sonorità reggae di Jovine, talentuoso musicista napoletano. I maestri di Napoli e Salerno si esibiranno in un esclusivo live painting.

Beneficenza

Le opere prodotte durante l'evento saranno messe all'asta e il ricavato sara devoluto in beneficenza ."Speriamo di sensibilizzare l'intera comunità dell'Agro a un settore che sta portando economia ed è un valore aggiunto per tutto il territorio", ha concluso Guerra.