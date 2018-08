Il banchetto medievale: alla tavola della Principessa Costanza dall'11 al 13 agosto

Dall'11 al 13 agosto ritorna a Teggiano "Alla tavola della principessa Costanza", il banchetto medievale e il tradizionale corteo di rievocazione storica.

Il ricordo

Nel 1480 Antonello Sanseverino, Principe di Salerno e Signore di Diano, sposò Costanza, figlia di Federico da Montefeltro, il grande Duca di Urbino. Dopo le nozze, i Principi si recarono in visita a Diano (l’odierna Teggiano), dove per l’occasione l’intero feudo organizzò grandiosi festeggiamenti in loro onore.

La location

L'evento, spettacolare macchina del tempo, coinvolge tutta la comunità di Teggiano e riportare indietro lo spettatore di oltre 500 anni. Percorrendo le antiche stradine, ci si imbatte in fedeli ricostruzioni di ambientazioni e vecchi mestieri che fanno da contorno al centro storico cittadino, uno scrigno d’arte con chiese, antichi palazzi, musei e opere d’arte. Insieme al Corteo Storico con oltre 500 figuranti, anche sbandieratori e trombonieri, musiche antiche di menestrelli e musici, poi saltimbanchi e giocolieri. E ancora il Banco di Cambio con gli antichi Coronati, Ducati, Tarì e Tornesi, e le taverne con le gustosissime pietanze medievali. Attiva una navetta da e per il borgo medievale. Tutte le sere, dalle ore 23, "Assalto al Castello".