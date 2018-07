"Teatrando al Quadriportico”: spettacoli gratuiti ogni sera a Salerno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La IX edizione di “Teatrando al Quadriportico”, continua a raccogliere un successo dietro un altro. Ogni sera il quadriportico di Santa Maria delle Grazie, raccoglie oltre 200 persone che attente, seguono gli appuntamenti messi in cartellone dall’Associazione Planum Montis.

E domani sera, giovedì 19 luglio, si continua con il nono appuntamento. Di scena l’associazione teatrale Il Sipario che saranno i protagonisti di “Risate in famiglia” per la regia di Gianni Parisi. E’ uno spettacolo teatrale in due tempi tratto da vecchi canovacci

della Commedia dell’Arte, prendendo anche spinto dalle farse popolari di Antonio Petito e dalla commedie borghesi del teatro di Eduardo Scarpetta. Attingendo dal vasto repertorio di questi due autori, conservando così quella tradizione teatrale napoletana e riportando la vicenda drammaturgica ai nostri giorni, si è ottenuto una commedia moderna ma con i canoni tradizionali della comicità del teatro napoletano. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21 e sono ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti.