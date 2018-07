Teatrando al Quadriportico: 20 spettacoli gratuiti a Salerno, dal 5 luglio

Venti spettacoli teatrali a Salerno, inizio alle ore 21, tante compagnie coinvolte, ingresso libero fino ad esarimento posti. Ecco il biglietto da visita di "Teatrando al Quadriportico", al via giovedì 5 luglio al Quadriportico Santa Maria delle Grazie con il gruppo teatrale “I ragazzi del quartiere”. I protagonisti proporranno “Tra Moglie e Marito”. A seguire, l'allestimento di Peppe Giardullo “Mai come parli”.

Il cartellone

Venerdì 6 luglio sarà in scena l’associazione teatrale La Carretta dei Comici che presenterà “Poi, una sera di plenilunio” di Michele Gagliardi. Il 7 luglio la compagnia teatrale Bottega San Lazzaro, in collaborazione con "E Sceppacentrella" presenta “Le voci di dentro” di Eduardo De Filippo per la regia di Matteo Salsano. L’8 luglio la compagnia teatrale Stasera si Recita a Soggetto presenta “Matrimonio senza confetti” di Tina Ruggiero che firma anche la regia. Si prosegue poi il 12 luglio con l’associazione teatrale Samarcanda Teatro che con la regia di Enzo Fauci proporrà “Serata Omicidio” di Giuseppe Sorgi. Il 13 luglio, tocca alla compagnia teatrale Nuova Edutipe che presenta “Ce vulessero doje cape” per la regia di Matteo Salsano. Il 14 luglio l’associazione teatrale Quelli che… il teatro saranno i protagonisti di “Due mariti per un bebè” di, con e per la regia di Marco Lanzuise e Rosario Verde. Altro appuntamento il 15 luglio con la compagnia teatrale Luci sul palco che presenta “L’amore sentimentale” di e per la regia di Paola Califano. Nono appuntamento il 19 luglio con l’associazione teatrale Il Sipario che presenta “Risate in famiglia” per la regia di Gianni Parisi. Il 20 luglio tocca all’associazione teatrale Arcoscenico che propone “Un avaro napoletano” di e con la regia di Rodolfo Fornario. Altro appuntamento il 21 luglio con la compagnia teatrale La proposta che presenta “Una casa di pazzi” di Roberto D’Alessandro per la regia di Alfredo Crisci. Il 22 luglio la compagnia Stabile di Bellizzi propone un allestimento e regia di Antonio Sannino “40 ma non li dimostra” di Peppino De Filippo. Il 26 luglio “La doppia vita del tassista” è lo spettacolo che verrà proposto dalla compagnia teatrale I Gabbiani per la regia di Matteo Salsano. Il 27 luglio la compagnia teatrale Le Voci di Dentro presenta “Ditegli sempre di Sì” di Eduardo De Filippo per la regia di Gioacchino Reggiani. Il 28 luglio la compagnia teatrale I Per Caso sarà protagonista di “Parenti Serpenti”, per la regia di Angelo di Vece. Il 29 luglio “E’ tornata zitella” è lo spettacolo che sarà proposto dalla compagnia teatrale Zerottantuno. Allestimento e regia di Felice Pace. Il 2 agosto tocca, invece, alla compagnia teatrale Del Verde e del Blu con “Il Berretto a Sonagli”, allestimento e regia di Umberto Galderisi. Penultimo appuntamento il 3 agosto con la compagnia teatrale Attori Per Caso con “E se fosse realmente così” di, con e per la regia di Luca Landi. Chiude la rassegna il 4 agosto la compagnia teatrale “E Sceppacentrella” che proporranno “Il morto è vivo” di Oreste De Santis per la regia di Giovanna Memoli e Ciro Marigliano.

La presentazione

“Quando siamo spettatori di una commedia teatrale o di uno spettacolo, si è soliti pensare che tutto il lavoro svolto e l’eventuale successo siano dovuti esclusivamente all’impegno degli attori. Dietro il successo, invece, c’è un lavoro di organizzazione estremamente importante, fatto di scelta del testo, regia, scenografia, audio-luci, costumi, location - ha spiegato Peppe Giardullo, presidente dell’Associazione Planum Montis - Si rinnova la formula dell’ingresso gratuito con l’obiettivo di avvicinare giovani e meno giovani al variegato ed affascinante mondo del teatro".