Teatri in Blu: il 4 e 5 agosto, tutti a bordo della tonnara

Tutti a bordo della tonnara Maria Antonietta per lo spettacolo Mare - Mirabolanti Antichi Racconti Eoliani", tratto dai racconti popolari eoliani raccolti dall’antropologa Marilena M. Maffei. Lo spettacolo, di e con Francesca Pica, con il tutorato di Elena Bucci, viene proposto a Cetara dal direttore artistico di "Teatri in Blu", Vincenzo Albano di ErreTeatro.

Il programma

"Mare - Mirabolanti Antichi Racconti Eoliani" andrà in scena in due date: sabato 4 e domenica 5 agosto. mbarco alle ore 21. Ci sarà sold out per lo spettacolo in mare, che termina con una degustazione a bordo della tonnara

Info utili

Il biglietto è onnicomprensivo di cena degustazione finale, a bordo della motonave e ticket parcheggio per il giorno di spettacolo (valido dalle 20.00 alle 01.00 dei giorni di spettacolo in mare). Prenotazione obbligatoria: info@erreteatro.it - 329 4022021. Posti limitati sulla tonnara.