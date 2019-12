Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Dopo il grande successo riscontrato la settimana scorsa, sabato 28 dicembre alle ore 21.00 e domenica 29 dicembre alle 18.30, al Teatro Nuovo, si replica l'eccezionale commedia "L'Amico del Cuore" - di Vincenzo Salemme.

La trama

Straordinario successo comico, da cui è stato tratto anche un fortunato film, è la storia di due amici, Michele Seta e Roberto Cordova. Roberto è gravemente malato di cuore. Prima di partire per gli Stati Uniti per sottoporsi a una delicata operazione chirurgica, a cui potrebbe non sopravvivere, l'uomo vorrebbe realizzare un suo sogno, che appare quasi come un ultimo desiderio: fare l'amore con Frida, la bellissima moglie proprio di Michele, il suo migliore amico...

Regia di Ugo Piastrella.

Coprotagonista della commedia, accanto ad Ugo Piastrella, è il celebre Pippo Pelo, speaker di Radio Kiss Kiss e, occasionalmente, anche attore. Nel cast anche Ciro Girardi, Teresa Guariniello, Gigi Esposito, Claudio Collano, Adriana Fiorillo, Aldo Flauto.

Info e prenotazioni: tel. 089.220886 (botteghino - telefonare dalle ore 17 alle ore 20)