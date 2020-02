Teatro, orecchiette, dolci: Sant'Eustachio ricorda Annabella Schiavone

Dopo la presentazione svoltasi a Palazzo di Città, è tutto pronto per la rassegna teatrale organizzata dalla comunità di Sant'Eustachio, in ricordo dell'attrice Annabella Schiavone.

La prima serata

Il varietà napoletano, quello della Napoli dei primi del ‘900, torna di scena a Salerno, domani, sabato 29 gennaio, alle ore 21, al Teatro Annabella Schiavone, nell’ambito della prima rassegna teatrale voluta fortemente a don Nello Senatore, parroco della chiesa di Sant’Eustachio Martire. Sarà Gaetano Stella, attore, autore e regista salernitano, che continua a stupire ilsuo pubblico e a regalare loro spettacoli teatrali davvero unici, affiancato da Elena Parmense, ad inaugurare la nuova struttura teatrale con lo spettacolo “Varietà Varietà, come rideva la Napoli ai primi del ‘900” , un vero e proprio viaggio nella Napoli di Eduardo, Scarpetta, Viviani,

Il programma



Stella e Parmense, accompagnati al pianoforte da Nino Aleotti, riporteranno il pubblico nei piccoli Caffè partenopei dei primi del ‘900, dove si montavano pedane, si prendevano in fitto pianoforti e, mentre tutt’intorno la gente si sorbisce la granita o beve lo sciroppo, o un bicchiere di vino, su improvvisati e angusti palcoscenici, si esibiscono il “romanzista”, il cantante napoletano, la coppia per il duetto drammatico oppure brioso, e tra l’uno e l’altro alternativamente, il “buffo”, che dopo aver conosciuto la gloria dei palcoscenici lirici, ormai al tramonto si produce nei fumosi caffè in cavatine e canzoni comiche.

Info utili

Il costo per assistere allo spettacolo è di euro 10. Nell'intervallo dello spettacolo, a tutti gli spettatori saranno offerti un primo piatto (per questo spettacolo previste orecchiette con i broccoli) e un dolce. Menù realizzato dalle signore della parrocchia. Per info e per l’acquisto dei biglietti si può contattare il numero 3491415724