"Essere o non essere, qual è il problema": risate all'Arbostella, il 3 e 4 marzo

Cambio di programma al Teatro Arbostella di Salerno: il 3 e 4 marzo, lo spettacolo in programmazione, “Na Commedia a richiesta”, sarà sostituito da un’altra rappresentazione per sopraggiunti ed improvvisi problemi fisici che hanno colpito l’attore protagonista nonché regista della compagnia stessa. Pertanto la direzione del teatro, per dare continuità al proprio cartellone in tempi record, ha provveduto a rimpiazzare con la compagnia stabile, la Comica Salernitana, che proporrà “Essere o non essere, qual è il problema?”.

La trama

Si tratta di una pièce scritta a quattro mani dal duo comico di punta dell’Arbostella Giovanni Bonelli e Andrea Avallone con la partecipazione della promettente Rita Cariello e la regia di Gino Esposito. Tutto si svolge in una casa dove due fratelli, Giovanni e Andrea, sognano di fare gli attori. Giovanni è più serioso e pacato mentre Andrea è l’opposto, superficiale ed estroverso. Proprio questa diversità caratteriale è origine dei continui scontri su idee e modi di fare. Ma entrambi non saranno soli: la loro giornata verrà condita da diverse visite con personaggi molto strani che di volta in volta si presenteranno alla loro porta dando luogo a gag esilaranti e situazioni paradossali.

Info utili

Spettacoli sabato alle ore 21.15 e domenica alle ore 19.15. Ingresso 12 euro (ridotto 10). Prenotazioni ai numeri telefonici 0893867440 e 3471869810