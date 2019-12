Teatro Arbostella, tutto pronto per il concerto Di Giovanni Caccamo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Venerdì 20 Dicembre presso il Teatro Arbostella si terrà il Concerto Di Giovanni Caccamo (EternoAcusticTour). L'artista, scoperto da Franco Battiato, è divenuto noto per aver vinto tra le nuove proposte il Festival di Sanremo 2015 con il brano ''Ritornerò da te'' e per essere giunto al terzo posto al Festival di Sanremo 2016 nella categoria Big con il brano ''Via da qui''. L'evento è sponsorizzato da "Yamaha Digital Pianos and Keyboards" , patrocinato dal Comune di Salerno e dall' Assessorato Alle Politiche Sociali e organizzato dall'Associazione "Musikattiva"Salerno e ''Casa Musicale Cav. Quinto Fabio''. Per l'occasione sul palco sarà utlizzato il Pianoforte "Yamaha Avangrand NU1X". Dalle 16 alle 18 l'artista visiterà gli spazi del nuovo ''Centro Polifunzionale Arbostella'' e conoscerà i giovani artisti emergenti iscritti al progetto ''Social Recording Studio'', un percorso formativo finalizzato alla produzione musicale indipendente, ideato dall'associazione Musikattiva e presente nell'iniziativa “Spazio Multifunzionale Salerno” a titolarità della Regione Campania, Comune di Salerno e Assessorato alle Politiche Sociali, sviluppato nell'ambito del programma Benessere Giovani “Organizziamoci”.“

Il concerto avrà inizio alle ore 21 presso gli spazi del Teatro Arbostella. All'evento sarà presente l'assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, Nino Savastano. Durante la giornata, inoltre, l'Associazione ''Musikattiva" e il "Vespa Club Salerno" organizzeranno una raccolta fondi da destinare all' AIRC - Fondazione per la Ricerca sul Cancro. INGRESSO GRATUITO INFO EVENTO: 3284387226 - 3203531746 - info@musikattiva.it