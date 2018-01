Tortora, Ferrante e gli anni '60: spettacolo gratis al Teatro delle Arti, il 7 gennaio

Al teatro Delle Arti di Salerno, il 7 gennaio, andrà in scena alle ore 19 uno spettacolo gratuito offerto a tutti gli abbonati e a quanti amano la musica. Claudio Tortora e Marcello Ferrante, accompagnati dall’orchestra della Polymusic, proporranno “Ti ricordi quella sera?”, un viaggio attraverso le più belle canzoni degli anni '60 e '70. Si tratta di uno spettacolo musicale, portato in scena per la prima volta alcuni anni fa, e che ha ottenuto tantissimi consensi tanto da continuare ad essere replicato e richiesto dal pubblico. Gli attori ed i musicisti, in compagnia degli spettatori, ricordano gli anni nei quali la musica italiana era la grande protagonista delle serate dei giovani. Da Paoli a Celentano, da Mina a Battisti, passando per Vianello, Berti, Bobby Solo e Little Tony, oltre due ore di musica, oltre 120 i brani che saranno suonati e cantati da Claudio Tortora e Marcello Ferrante e dall’orchestra della Polymusic composta da oltre 10 elementi. Per assistere alla serata, ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, si possono ritirare gli inviti presso il botteghino del Teatro Delle Arti tutti i giorni dalle ore 17 alle ore 20.