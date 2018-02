Al Teatro delle Arti con Gigi e Ross: "Troppo napoletano" il 17 e 18 febbraio

Il bambino "già adulto e vaccinato" che dà consigli in dialetto stretto al corteggiatore un po' goffo della mamma separata, la partecipazione straordinaria di Martina Stella e soprattutto la verve di Gigi e Ross animeranno il palcoscenico del Teatro delle Arti. Il 17 e 18 febbraio, andrà in scena "Troppo Napoletano", tratto dal film prodotto da Alessandro Siani. Con Gennaro Guazzo ci saranno anche Giorgio Agata, Luigi Attrice, Alessandro Bolide, Nicoletta D'Addio, Cristiano Di Maio, Ivan Fedele, Marianna Mercurio, Ciro Salatino, Ester Gatta, Mirko Corpo. Il biglietto d'ingresso costa 30 euro. Per informazioni è possibile contattare il numero telefonico del botteghino: 089221807