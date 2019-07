"Aspettando i Barbuti" a Sant'Apollonia: ecco le date della rassegna teatrale

Non c'è due senza tre. Scena Teatro ed il Teatro dei Barbuti saranno in tandem per la terza edizione della rassegna teatrale "Aspettando i Barbuti". Il palco della Chiesa di Sant'Apollonia, nel cuore del centro storico di Salerno, sarà animato da nuove e stimolanti proposte. Gli onori di casa spetteranno, venerdì 5 e sabato 6 luglio, a Scena Teatro Laboratorio ed allo spettacolo “Buon compleanno” attraverso l'adattamento e la regia di Antonello De Rosa.

La presentazione

"Una kermesse nel segno di papá - dice Chiara Natella, ricordando il compianto Peppe - Input in più per la cittadinanza e il quartiere dei Barbuti. Dico in bocca al lupo ad Antonello De Rosa, Pasquale Petrosino e a tutta Scena Teatro. Da venerdì 5 luglio si fa sul serio a Sant'Apollonia, fino al 28 luglio. Scena Teatro volge lo sguardo ai laboratori perché Peppe Natella amava le aggregazioni dei giovani. All'interno della rassegna abbiamo messo su uno stage. Culminerà in uno spettacolo che i partecipanti dovranno mettere in scena.

Il saluto istituzionale

"Aspettando i Barbuti è una manifestazione alla quale siamo tutti affezionati - dice l'assessore alle politiche giovanili, Mariarita Giordano - in continuità con i laboratori di Scena Teatro. I maestri Antonello De Rosa e Pasquale Petrosino sono una risorsa per la nostra città, la nostra cultura, i nostri ragazzi".

Il programma

Spettacoli alle ore 21. Si comincia il 5 luglio (replica sabato 6) con Buoncompleanno. Il 12 e 13 luglio, in scena "Ammazzali". Il 20 luglio, ecco " Notte e giorno", omaggio a Viviani; il 21 luglio, omaggio ad Eduardo con "Pari e dispari". Dal 26 al 28 luglio, in scena "Nozze di sangue".