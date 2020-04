Il teatro La Ribalta di Salerno propone spettacoli a domicilio

In questi giorni di isolamento forzato per ridurre i rischi del contagio da coronavirus, il teatro La Ribalta di Salerno propone la visione di spettacoli teatrali attraverso un link protetto sul proprio canale youtube. Accadrà dal 9 aprile.

Info utili

"Pur non essendo il modo più appropriato per fruirne, senza vedersi e "sentirsi" fisicamente - spiegano gli organizzatori - potrebbe essere un modo di intrattenimento alternativo, almeno per distrarsi un po', in queste lunghe giornate. Chi vuole, puó chiedere il link tramite messaggio privato e, sempre se vuole, dopo la visione puó lasciare un contributo volontario libero tramite bonifico bancario o PayPal. Il link degli spettacoli puó essere richiesto tramite messaggio privato o all'indirizzo email laribalta@hotmail.it, per seguire il palinsesto teatrale che propone uno spettacolo a settimana. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la pagina "Teatro La Ribalta Events".