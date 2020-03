Teatro casalingo, ultimo appuntamento di marzo: in scena Alice Ferlito ed Enrico Sortino

Cala il sipario sul mese di marzo per l'accoppiata Scena Teatro-Teatro casalingo. Martedì 31 alle ore 17, attraverso le piattaforme social e web, quinto appuntamento del format condotto dal direttore artistico Antonello De Rosa e dal direttore organizzativo Pasquale Petrosino. La sorpresa, doppia di giornata, arriva direttamente dalla Sicilia, per la precisione da Catania, con i video-messaggi degli attori teatrali Alice Ferlito ed Enrico Sortino.

La presentazione

"Due attori giovani e straordinari del panorama teatrale. Enrico Sortino - commenta Antonello De Rosa - fa parte di una compagnia sconvogolente, i Vuccirìa Teatro, che rappresenta testi molto duri. Un grande faro per la nuova drammaturgia. Con Alice Ferlito, conosciuta a Rimini quando ho ricevuto il premio alla critica per Traccia di Mamma, abbiamo lavorato per quindici giorni presso il castello Ursino per un progetto comprendente lo studio su Anna Cappelli di Annibale Ruccello". Un modo semplice d'incontrarsi, durante l'emergenza sanitaria covid-19, in onda il martedì ed il giovedì alle ore 17 su facebook, youtube e www.scenateatro.com. "Teatro casalingo - afferma Pasquale Petrosino - è l'unico mezzo per arrivare al pubblico e siamo felice di poterlo continuare a fare. Sono tante le adesioni e devo ringraziare davvero di cuore tutti gli artisti che oramai da tre settimane ci e vi tengono compagnia nel nome del teatro, della cultura e del sociale".