Il teatro cerca casa: spettacolo, apericena e degustazione di vini ad Eboli

Sabato 18 luglio ore 20.00, il Teatro cerca Casa continua il suo tour all'aperto ad Eboli, presso l'Azienda Agricola Multifunzionale La Casa di Angiù (via Costa San Giovanni), con Maurizio Murano, che presenta "Una Notte con le Stelle e con Te". Un varietà sul teatro, in cui Murano, unico interprete in scena accompagnato al piano da Mariella Pandolfi, spazierà dal Gastone di Petrolini al Vesti la giubba di Leoncavallo, dando spazio anche a Shakespeare, Pasolini, Valentine, Roberto De Simone, Russo, De Filippo, Viviani, Patroni Griffi, Santanelli, García Lorca, che sono solo alcune delle stelle che illumineranno il cielo di questa notte di spettacolo e musica.

Il programma

"Una Notte con le Stelle e con Te" è uno spettacolo dove la contaminazione di generi e stili fa da struttura portante e dove il filo conduttore è unicamente il grande e travolgente amore per il teatro e per la musica. "Una Notte con le Stelle e con Te mi dà la possibilità di evocare e omaggiare i maestri che hanno acceso e alimentato la passione della mia vita per il teatro, alcuni dei quali ho avuto anche la fortuna di incontrare sul mio tragitto". La serata si chiuderà con un apericena a base di prodotti locali e degustazione di vini. Per assistere agli spettacoli è necessaria la prenotazione ai numeri: 3393095303 - 3338539518.

