Teatro e disabilità, a Cava “La Girandola” porta in scena “SMS in a bottle”

Martedì 10 luglio alle 20.30, presso la Corte Rinascimentale – Casa Apicella (Via Carlo 71) a Cava de’ Tirreni, la Compagnia teatrale dell’Anffas Onlus di Salerno “La Girandola” porterà in scena “SMS in a bottle”.

La performance rientra nell’ambito della rassegna teatrale “Premio Li Curti”, giunto alla VI edizione. Sul palco, guidati dalla regia di Carolina Damiani, saliranno sul palco Maria Del Regno, Rosa Corazza, Danilo Mignone, Luigi Vaiola, Enrico delle Serre, Silvia Flauto, Aniello Sperandeo, Giovanni Maiorano, Vito Monteleone, Ylenia Missena, Francesco Rossi, Sergio Desposito, Francesco Valva.

"Anffas Onlus di Salerno e la Fondazione Salernum Anffas - sottolinea il Presidente Salvatore Parisi - ritengono che il teatro sia il più alto momento di auto rappresentanza per le persone con disabilità, senza dimenticare che dietro ogni esibizione c'è uno straordinario lavoro della regista e degli operatori".

L’evento rientra nel programma di iniziative promosse dalla Fondazione Anffas Onlus per la cittadinanza attiva e la promozione del diritto al tempo libero delle persone con disabilità.