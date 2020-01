"La donna pesce" in scena al teatro Ghirelli: il programma e le info utili

Settimana ricca di appuntamenti al Teatro Ghirelli che si conferma luogo caro ai salernitani: dopo i due appuntamenti della stagione di Mutaverso a cura di Vincenzo Albano ("Finale di partita" di Samuel Beckett, il 22 gennaio e "Alla Meta" di Thomas Bernard, il 23 gennaio entrambi con Giulia dell'Ongaro ed Enrico Deotti); venerdì alle 20.30 e sabato 25 gennaio alle ore 19 entrerà in scena il quinto appuntamento della stagione di Casa del contemporaneo.

Il programma

Il pubblico potrà assisterre a "La donna pesce" di Rosario Sparno tratto da Andrea Camilleri. Si tratta di una storia dolcemente perturbante di terra e di mari, di ulivi millenari e antiche sirene, di fichi d’india e muratori, raccontata in una lingua fortemente identitaria - densa di echi omerici e pirandelliani, - ed interpretata con maestria e ironia, da Rosario Sparno e Antonella Romano (produzione Casa del contemporaneo) .

Info utili

Biglietti spettacoli in abbonamento e rassegne 18 euro intero, 15 euro Carta la Feltrinelli, Carta Più e MultiPiù ed enti convenzionati, 10 euro ridotto (under 35 - over 65 - studenti universitari e conservatori musicali).