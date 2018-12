Al teatro Giuffré c'è Maurizio Casagrande: ecco la data

"Mostri a parte" è lo spettacolo teatrale in scena il 22 dicembre, ore 21, al teatro sociale Aldo Giuffré di Battipaglia. Protagonista Maurizio Casagrande. Biglietti in vendita al botteghino del teatro o su postoriservato.it. Prezzo da 25 a 27 euro.

La trama

Franco, dimenticata rockstar degli anni ’80, è sposato con la più giovane Ursula, conduttrice televisiva di grande successo, fervente ammiratrice negli anni d’oro della sua carriera, ma che oggi è la vera “star” di casa. Lui, un artista non particolarmente bravo, ma sincero ed originale, e lei senza grandi capacità, ma priva di scrupoli e bravissima ad approfittare di chiunque per aumentare gli ascolti. L’uso di una pozione cambierà tutto e anche Ursula ritroverà per Franco l’antico amore. Sembra un lieto fine ma c'è il colpo di scena.