"Teatro in giallo": la Sala Pasolini ospita la cena con delitto, l'11 maggio

Teatro in giallo e cena con delitto, l'11 maggio, nella Sala Pasolini di Salerno. Il progetto, promosso dal Teatro Pubblico Campano e affidato alla direzione artistica di Claudio Di Palma con la collaborazione drammaturgica di Antonio Marfella, invita a cena il pubblico (numero limitato, inizio ore 20.30). Gli spettatori non siedono in platea ma si accomodano intorno ad una tavola e degustano le portate che saranno servite nel corso della rappresentazione. Nel fascino di una trama densa di emozioni, gli eventi si svilupperanno a stretto contatto con gli attori, nella piacevole convivialità.

La trama

Liberamente ispirato a Morte in ascensore di Cornell Woolrich, drammaturgia Antonio Marfella, direzione artistica Claudio Di Palma con Felice Avella, Andrea Bloise, Fortuna Capasso, Mario De Caro, Germana Di Marino, Gaetano Fasanaro, Luigi Fortino, progetto video Davide Scognamiglio. Produzione firmata Gli Ipocriti Melina Balsamo. I protagonisti sono accomunati dal precipitare dell’ascensore che, dai piani alti d’un grattacielo, avrebbe dovuto condurli al pian terreno. La cabina arresta la corsa negli oscuri sotterranei del palazzo. Sotto shock, terrorizzati, fra crisi di panico e sforzi di lucidità, i malcapitati invocano soccorsi. Sembrerebbero tutti incolumi. Invece, nel frastuono delle caotiche operazioni di recupero, ci si accorge che la tribolata esistenza della giovane Alba ha trovato la sua fine. Un aperitivo, una pietanza e un dessert sono le portate della cena alle quali i superstiti della vicenda sono garbatamente costretti dal gentile Anfitrione. Il convivio, però, si trasformerà in una spietata caccia al presunto assassino di Alba. Realizzazione menù, mise en place e servizio a cura della Cooperativa Enogastronomica "Roberto Virtuoso", con il supporto degli studenti dell'indirizzo enogastronomico e di sala vendita dell’IPSEOA “Roberto Virtuoso” di Salerno, impegnati in attività di Alternanza Scuola Lavoro.