Teatro in Sala: il 5 gennaio in scena ‘La Cattedrale’

Entra nel vivo, a Sala Consilina, la rassegna nazionale Teatro in Sala che, con la stagione 20192020, giunge alla XXIV edizione. Domenica 5 gennaio, con inizio alle ore 18, presso il Teatro Comunale Mario Scarpetta, il primo degli appuntamenti con gli spettacoli in concorso: la Compagnia Teatrale Costellazione, di Formia, metterà in scena ‘La Cattedrale’, atto unico con drammaturgia e regia di Roberta Costantini e Marco Marino, liberamente ispirato a ‘Notre Dame de Paris’ di Victor Hugo.

Lo spettacolo ‘La Cattedrale’ ha rappresentato tre volte l’Italia in festival teatrali internazionali: nel 2014 a Praga, risultando ‘miglior spettacolo europeo’; lo stesso anno in Finlandia e nel 2018 in Polonia. Inoltre, questo spettacolo ha vinto ben 47 premi nazionali per la regia, la drammaturgia e la qualità attoriale; mentre la Compagnia Teatrale Costellazione ha vinto il premio assoluto Teatro in Sala nelle ultime due edizioni della rassegna. Riguardo allo spettacolo, in assenza di scenografie, all’interno della quadratura nera, sette scale d’acciaio, nelle mani degli attori, mutano continuamente strutturando luoghi e ambientazioni diverse sotto gli occhi degli spettatori. Con questo rigido materiale, i personaggi scolpiscono strutture scenografiche in perenne movimento. In tal modo si dipana la narrazione caratterizzata dagli intrecci di destini e storie intorno alla bellezza selvaggia di Esmeralda che fa breccia in molti cuori, dal capitano Phoebus a Quasimodo, all’Arcivescovo Frollo.

Talento ospite della serata sarà l’ultramaratoneta di Sala Consilina Giuseppe De Rosa, già a Teatro in Sala nella scorsa stagione, ma che ritorna per raccontare delle ultime grandi avventure sportive e umane vissute nel 2019: il Roadsign Continental Challenge (2° nella classifica di Canal Aventure) e la Jordan Running Adventure Race, gara di 168 km no stop e 1° classificato.