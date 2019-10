Su il sipario al Teatro La Ribalta: in scena "Folli ma razionali"

Riparte ufficialmente la rassegna I Diversi Volti del Teatro targata La Ribalta di Salerno. Prima compagnia ospite della struttura salernitana sarà "La Proposta" guidata dalla regia di Alfredo Crisci. Domenica, 13 ottobre, alle ore 19 la Compagnia di Altavilla porterà in scena lo spettacolo FOLLI…..MA RAZIONALI.

La trama

Commedia esilarante in due parti, un giusto mix di grandissime risate e riflessioni interiori. I protagonisti si troveranno a dover condividere una scena che agli occhi dello spettatore apparirà subito come un innesto tra una normale abitazione e una fredda camera di un ospedale psichiatrico. Segno tangibile che la linea di demarcazione tra la follia pura e la normalità è molto labile. Infatti la vetrata centrale che vive con le azioni sceniche rappresenta osmoticamente il passaggio tra coloro che vivono al di là del cancello, con la cosiddetta “folle normalità”, e coloro che vivono al di qua dello stesso cancello, con la loro “alienante follia”. Per eludere “le quattro mura”, che siano esse domestiche o di una fredda camera ospedaliera, e per abbattere il tempo che sembra non avere una propria scansione, i protagonisti si troveranno spesso a guardare fuori dal cancello, a cercare “l’oltre pirandelliano”, oltre il senso delle cose e della propria esistenza. “Tutta questa visione – spiega il regista Alfredo Crisci - vira verso il surrealismo dove ognuno di noi costruisce delle gabbie mentali nelle quali racchiude tutto il suo mondo pieno di fisime, manie, schemi e sovrastrutture di cui non riesce a farne a meno e che anzi sono parte integrante del proprio ''io'' su cui si costruisce la propria vita”.

Info utili

Il teatro La Ribalta si trova a Salerno, in via Salvatore Calenda, 98. Per info e prenotazioni: 089 9958245 - 329 2167636