"Seconda stella a destra": il teatro La Ribalta alza il sipario a domicilio

"Seconda stella a destra, questo è il cammino" è il titolo del nuovo spettcolo a domicilio proposto dal teatro La Ribalta di Salerno. In questi giorni difficili di distanziamento sociale e di crisi economica, gli attori propongono un nuovo progetto.

L'iniziativa

Sarà proposta la visione dei nostri spettacoli teatrali attraverso un link protetto sul nostro canale youtube. Pur non essendo il modo più appropriato per fruirne, senza vedersi e "sentirsi" fisicamente, potrebbe essere un modo di intrattenimento alternativo, almeno per distrarsi un po', in queste lunghe e oscure giornate. "Se vorrete - scrivono gli organizzatori - potrete lasciare un contributo volontario libero tramite bonifico bancario o PayPal, secondo i dati che riceverete. "Ognuno secondo le sue capacità, a ognuno secondo i suoi bisogni", come diceva Karl Marx.

Info utili

E' possibile guardare lo spettacolo comodamente a casa, dopo aver richiesto un link protetto alla direzione del teatro. Per richiederlo, è possibile scrivere all'indirizzo e-mail laribalta@hotmail.it oppure telefonare al 3292167636.