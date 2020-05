Teatro La Ribalta, tutto spostato ad ottobre: la nuova programmazione

Su il sipario da ottobre. Il teatro La Ribalta di via Valerio Laspro ha informato tutti gli abbonati: gli spettacoli non effettuati causa del Covid19 nel mese di marzo, aprile e maggio 2020 saranno recuperati rispettivamente nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

La nuova stagione invece partirà da gennaio 2021 fino a maggio 2021. "La decisione - spiega la direzione del teatro, a capo della quale c'è Valentina Mustaro - è stata presa nella consapevolezza che sebbene sia possibile riaprire dal 15 giugno, le condizioni al momento non ci consentirebbero di effettuare spettacoli. Sperando che la situazione migliori in seguito, contiamo di riprendere ad ottobre come suddetto. Grazie a tutti voi per la collaborazione e la comprensione che sempre ci avete dimostrata.