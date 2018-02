Barbuti d'inverno: in scena "Non ti pago", il 10 e 11 febbraio

Sabato 10 e domenica 11 febbraio ritorna "Barbuti d'inverno". La compagnia teatrale Bottega San Lazzaro presenta "Non ti pago", commedia di Eduardo De Filippo, regia di Matteo Salsano. Sabato in scena alle ore 21, domenica alle ore 18.30 nella Chiesa di Sant'Apollonia. Il biglietto d'ingresso costa 7 euro. "Non ti pago" è il terzo appuntamento della rassegna teatrale e fa seguito a Natale in Casa Cupiello e Questi Fantasmi.