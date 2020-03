Teatro Nuovo, due spettacoli rinviati a data da destinarsi

Il teatro Nuovo di Salerno ha rinviato a data da destinarsi due appuntamenti che erano stati fissati in cartellone il 20 marzo ed il 3 aprile, previsti nell'ambito della rassegna Atelier.

La scheda

Gli eventi, a cura di Loredana Mutalipassi ed Antonio Grimaldi che avrebbero dovuto tenersi al Teatro Nuovo di Salerno il 20 marzo ("Natural Gravitation", tributo a Isadora Duncan) e il 3 aprile prossimi ("I broke the ice and saw the eclipse"). Tutto sospeso, dunque, in ottemperanza al Decreto Ministeriale per ii contenimento del rischio contagio coronavirus.