Il teatro delle ombre: laboratorio per bimbi a Cava de' Tirreni, il 3 febbraio

Sabato 3 febbraio, dalle ore 18 alle 20, l'Albero delle Idee di Cava de' Tirreni organizza un laboratorio creativo per scoprire il teatro delle ombre, riservato a bambini dai 5 anni in su. Dalla candela al tavolo luminoso, dalle mani a sagome di carta: i bambini creano, esplorano e scoprono. Dopo la merenda, spazio al laboratorio di narrazione. Saranno creati personaggi e ambientazioni, quadri e sceneggiature per ombre. Partecipazione a numero chiuso e solo su prenotazione al numero telefonico 3208577626