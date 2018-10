Teatro La Ribalta, debutta la commedia: in scena "Condoglianze... grazie"

La commedia debutta al Teatro La Ribalta di Salerno il 20 ottobre alle ore 21. In scena, gli autori Antonietta Barcellona e Danilo Napoli,

Carlo Cutolo, Riccardo Caliendo (voce fuori campo) e la partecipazione degli allievi tirocinanti del Rosso e Nero Lab Elena Dentato,

Marco Gallo, Patrizia Mercurio, Anna Simeoli, Andrea Vicidomini.

La trama

Il giovane psicoterapeuta Salvatore Dall'Alto viene improvvisamente a mancare, lasciando nello sconcerto i suoi pazienti ma anche i fratelli Benito e Antonio, che da tempo evitano di parlarsi per una serie di contrasti. Non aiuta la presenza di Limpida, cara e ambigua collega del defunto, neanche quando ricevono una lettera da un'assicurazione che detta loro le condizioni per riscuotere il premio di una polizza a nome di Salvatore. Una prova dura per i due fratelli che dovranno gestire una imprevedibile situazione.

Info utili

Ingresso 10 euro. Prenotazioni al numero telefonico 3292167636