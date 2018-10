Al Teatro La Ribalta "Il Mago di Oz", il 14 ottobre

"Il Mago di Oz" e Dorothy saranno i protagonisti del primo appuntamento con il teatro per bambini e famiglie, a "La Ribalta" di Salerno. Il 14 ottobre alle ore 17.30 e in replica alle ore 19.30, prende il via "Piccole emozioni", giunta alla sua sesta edizione."Il Mago di Oz" è un classico delle favole per bambini, è dedicato a tutti i giovani di cuore.

Programma

Pre-show con la libroteca Saremo Alberi e ludoteca, alle ore 17 e alle 19. A seguire, lo spettacolo teatrale. Il costo del biglietto è 6 euro a persona. Info e prenotazioni ai numeri telefonici 0899958245 e 3292167636.