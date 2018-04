Teatro per famiglie a "La Ribalta": in scena Ribelle

Nuovo appuntamento con la rassegna “Piccole Emozioni” al Teatro La Ribalta di Salerno. In scena - per tutta la famiglia - lo spettacolo "Ribelle", proposto domenica 8 aprile alle ore 17.30 e in replica alle ore 19.30. La rappresentazione è tratta dal film di animazione "The Brave".

La trama

Ambientata in una Scozia del V secolo, racconta della principessa Merida, figlia del re Fergus. Una ragazza forte e coraggiosa, che ama tirare con l'arco, correre libera nella natura senza le costruzioni della vita reale. La madre, la regina Elinor, vorrebbe invece che Merida rispettasse le antiche tradizioni, che diventasse una principessa rispettosa delle regole e dei suoi doveri anche a costo di sacrificare la propria libertà. Nascerà tra le due protagoniste un contrasto molto forte, intorno al quale si snoderà l'intera vicenda. Ribelle è una storia di affermazione personale, di crescita, di difficoltà da superare ma soprattutto una storia d'amore tra madre e figlia.

Info utili

Trenta minuti prima dei rispettivi spettacoli, è in programma un pre-show animato dall’associazione Saremo Alberi e dalla ludoteca Baby Planet. Per info e prenotazioni, telefonare ai numeri 0899958245 e 3292167636. Il costo del biglietto è 6 euro.