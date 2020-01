"Che comico" al teatro Ridotto: tre spettacoli ad un prezzo d'occasione

Un tris di spettecoli da non perdere per gli amanti della comicità. Al Teatro delle Arti, nella sala del Teatro Ridotto, arriveranno tre spettecoli di alcuni dei comici campani più famosi in Italia per la rassegna Che Comico 2019/2020.

I Ditelo Voi

Il 29 febbraio i Ditelo Voi portano in scena Il segreto della Violaciocca, un thriller psico-comico. La routine di un tranquillo condominio viene sconvolta dal ritrovamento di un cadavere: chi sarà?

Peppe Iodice

Il prossimo 21 marzo, Peppe Iodice porterà in scena il suo ultimo spettacolo dal titolo embelematico: Tutte Scemità.

Simone Schettino

Il 4 aprile ci sarà l'ultimo appuntamento della stagione con Simone Schettino che porterà in scena Il meglio di...

