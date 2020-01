Cambio di scena al teatro Santa Margherita: ecco "'O figlio 'e pàtemo"

Cambio di scena al teatro Santa Margherita di Salerno: è il turno di ’O figlio ‘e pàtemo, una commedia brillante scritta a quattro mani dal duo comico Giovanni Bonelli e Andrea Avallone. Lo spettacolo è condotto dalla verve istrionica di Andrea Avallone (Domenico Di Maggio) insieme al suo amico di merende Giovanni Bonelli (Sabato Di Maggio).

La trama

Narra di due fratelli che diventano eredi di un grande patrimonio. A causa di un banale incidente domestico (Domenico) perde la memoria e il fratello "serpente" (Sabato) coglie l'occasione per sfruttare la disgrazia (E' chi ti dice che è una disgrazia?) per farsi nominare tutore del fratello così da poter disporre dell’intero asse ereditario. Ma le circostanze cambiano, il "serpente “è costretto, suo malgrado, a mordersi la coda in un finale che lascia posto a qualche riflessione. Lo spettacolo è gradevole, il ritmo incessante. In tale contesto viene esaltata la maschera naturale di Andrea Avallone: La sua frenetica comicità o se vogliamo anche la sua drammaticità grottesca vive, cresce in tante dimensioni caratteriali. Tanti sipari che si aprono, si chiudono, si riaprono. Bonelli da ottima spalla accende questa espressione di teatralità: Sonda, sente, vive gli umori del pubblico e coglie l'attimo giusto per abbattere quel muro sottile invisibile, che divide l'azione che si svolge sul palco con lo spettatore. Completano il cast Iole Cuoco, Francesca Musa e Lucia Aceto. Tecnico audio e luci Nello Napolitano. Uno spettacolo divertente, semplice, presentato con grande umiltà e passione, non privo di contenuti.

Info utili

Appuntamento sabato 11 gennaio ore 21.00 e domenica 12 gennaio ore 20.30. Info e prenotazioni 3385884051