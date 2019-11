Riapre il Teatro S. Margherita: in scena ‘E ccose ‘mpruvvisate…'

Apre al pubblico questa sera, il Teatro S. Margherita laboratorio: alle ore 21 andrà in scena lo spettacolo ‘E ccose ‘mpruvvisate…' in due atti. Gaia Bassi, Lello Casella, Tonino Di Folco saranno gli interpreti del lavoro che sarà replicato anche domenica 1° dicembre alle ore 19,15. Insieme a loro Donato Lardieri e i musicisti Paolo Molinari e Ugo Rodolico. La Regia è di Lello Casella, Sabrina Tortorella ha curato la Direzione Artistica, Scenotecnica Enzo Citro, Direttore di Scena Maria Luisa Pirri, Direzione Tecnica Ciro Casella. Il Teatro, molto accogliente e civettuolo, situato nel cuore di Pastena all’uscita della tangenziale vuole essere un nuovo centro di arte e di aggregazione.

Lo spettacolo

Lo spettacolo come dice chiaramente il titolo nasce da un’idea di improvvisazione che segna la rottura degli schemi classici del teatro tradizionale, scompare la cosiddetta “quarta parete”. Senza ruoli predefiniti anche il pubblico può diventare parte attiva ed essenziale della messa in scena. Il testo è comico con accenni e citazioni di grandi commediografi del secolo scorso. Le musiche dal vivo curate dai maestri musicisti Paolo Molinari e Ugo Rodolico.

Le caratteristiche

Lello Casella brillante caratterista e spalla di un comicissimo Tonino Di Folco che ritorna sulle scene dopo qualche anno sabatico, poi Donato Lardieri al debutto in un ruolo di grande impatto. Ritmo, musica e comicità sono gli elementi essenziali e non banali del lavoro.

Tutto questo impreziosito dalla presenza scenica dell’artista Gaia Bassi. La Bassi nota al grande pubblico per essere stata protagonista con i grandi del circuito teatrale italiano tra i quali Massimo Ranieri, Sal Da Vinci, in fiction come Un posto al Sole.

Il costo d’ingresso e di euro 10, si consiglia la prenotazione. Info al 3385884051