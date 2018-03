Dark comedy alla Truffaut: in scena Amanda Sandrelli

La stagione invernale di Giffoni Teatro prosegue con “Boomerang”, in scena martedì 27 marzo alle ore 21, interpretato da Amanda Sandrelli, Giorgio Borghetti, Simone Colombari, Eleonora Ivone. Il contesto è una veglia funebre forzata e prolungata, che va a colpire gli stereotipi del perbenismo famigliare sfociando in un caos irriverente tipico della dark comedy.

La trama

Il passato riemerge attraverso inattesi e comici scontri in una storia che affronta temi attuali e toccanti, attraverso le contraddizioni dell’essere umano. I segreti, le parole o le azioni del passato a volte ritornano minacciosi, proprio come un boomerang scagliato molto tempo prima e gli effetti dannosi innescati diventano reali nel presente. "Il mio personaggio, la vedova, appare come una donna molto interessata perché ha sposato un uomo di trentacinque anni più grande, ed è difficile credere che lo abbia fatto per amore – racconta Amanda Sandrelli - in realtà non è tutto come appare, la storia scorre su due binari". Eleonora Ivone è la parte cinica e materialista. Simone Colombari fa del sarcasmo la sua cifra comunicativa. Il cerchio dei professionisti si chiude con Giorgio Borghetti, che veste i panni del figlio “leggero”.

Info utili

Lo spettacolo andrà in scena alle ore 21. Il prezzo del singolo biglietto è di 28 euro. Informazioni al numero telefonico 3394611502.