Arturo Brachetti "One man show" al Teatro Verdi

Debutta al Teatro Verdi di Salerno, in esclusiva regionale, l'atteso one man show di Arturo Brachetti. In scena "Solo", sabato 24 febbraio alle ore 21 e domenica 25 febbraio ore 18.30. Si tratta di un ritorno alle origini per Brachetti che aprirà le porte della sua casa. In scena tante stanze che raccontano un aspetto diverso della nostra quotidianità ma soprattutto della nostra personalità. Gli oggetti vita e conducono lo spettatore in mondi straordinari dove il solo limite è la fantasia.